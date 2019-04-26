Дипломатический скандал между Израилем и Францией

Посол Франции в Израиле Элен де Галь была вызвана в МИД Израиля, где ей был вручен протест по поводу высказываний главы французской дипмиссии в США, обвинившего еврейское государство в проведении политики апартеида против палестинцев на оккупированных землях. Об этом сообщает новостной портал The Times of Israel.

По его данным, посол Франции в США Жерар Аро в интервью журналистам США, в частности, сказал, что, по его мнению, Израиль "чувствует себя очень комфортно при сложившемся положении". По словам Аро, "у Израиля есть оккупированный Западный берег реки Иордан, но в то же время они не обязаны принимать болезненное решение в отношении палестинцев: либо полностью лишать их гражданства, либо признавать гражданами Израиля".

"Израильтяне не примут в свое гражданство палестинцев, но при этом должны будут заявить об этом официально, что, как мы знаем, и является апартеидом", - заявил посол Франции в США, добавив, что в таком случае Израиль "официально станет государством апартеида, каким он уже и является по факту".