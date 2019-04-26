Американских военных заметили в Ливии

Группы военных США заметили в ливийском городе Мисурата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал «Аль-Васат».

По информации издания, военные добрались в Ливию на катерах из Туниса. Считается, что эти солдаты относятся к Африканскому командованию вооруженных сил США (АФРИКОМ). Ранее оно объявляло о выводе своих сил из африканской страны из-за невозможности гарантировать безопасность.

Отмечается, что официальных комментариев Пентагона по этому поводу не поступало.