Путин о ситуации с «грязной нефтью»: «Ущерб очень серьезный»

Ситуация с «грязной» нефтью, идущей по нефтепроводу «Дружба» из России в Беларусь и далее в страны Европы, грозит российской стороне серьезными экономическими, материальными и имиджевыми потерями, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой «Транснефть» Николаем Токаревым, пишет Лента.ру.

Глава российского государства потребовал корректировки системы контроля качества нефти в магистральных нефтепроводах, заявив, что самоконтроля в этой сфере недостаточно. «Сделайте обязательно и доложите председателю правительства», — потребовал Путин.

Проблемы с качеством российской нефти были зафиксированы концерном "Белнефтехим" вечером 19 апреля. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу "Дружба" нефти Urals превышало "в десятки раз предельные значения по стандарту". По данным оператора польского участка нефтепровода "Дружба" PERN содержание органических хлоридов в российской нефти превысило 300 мг/кг (ppm) при допустимой концентрации в 10 мг/кг (ppm).

В связи с этим оба белорусских НПЗ - ОАО "Мозырский НПЗ" (Гомельская область) и ОАО "Нафтан" (Витебская область) - сообщили об угрозе повреждения оборудования и почти на 50% сократили объемы нефтепереработки. Одновременно Беларусь остановила транзит российской нефти в Европу в направлении Польши по требованию PERN. Через день украинский оператор южного участка "Дружбы" из-за жалоб потребителей на качество нефти остановил транзит в направлении Венгрии и Словакии.