Роухани объявил войска США на Ближнем Востоке террористами
Президент Ирана Хасан Роухани подписал закон, согласно которому вооруженные силы США, дислоцированные в Ближневосточном регионе, объявляются террористическими формированиями, сообщает Reuters.
В законе указывается, что "все американские силы, находящиеся на Ближнем Востоке, являются террористическими, а правительство США - спонсором терроризма".
Закон подписан Роухани спустя неделю после его утверждения иранским парламентом.
Президент США Дональд Трамп 8 апреля принял решение внести Корпус стражей исламской революции в список иностранных террористических организаций. США мотивировали этот шаг утверждением о том, что КСИР "активно участвует в террористической деятельности, финансирует и продвигает терроризм в качестве инструмента государственной политики".