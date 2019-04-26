Перестрелка погранвойск Азербайджана c армянскими подразделениями официальное заявление
На протяжении двух суток 29 и 30 апреля на линии соприкосновения погранвойск Азербайджана и подразделений вооруженных сил Армении, азербайджанские боевые позиции подверглись интенсивному обстрелу со стороны армянских войск. Об этом сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Государственной Пограничной Службы.
Погранвойска Азербайджана открыли ответный огонь по боевым позициям противника. После ответного огня армянские подразделения прекратили обстрел.