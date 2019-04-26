Прогнозы оправдались: AccessBank вышел на операционную прибыль, капитал превышает норму

Депозитный портфель банка продемонстрировал традиционный рост. Так, по сравнению с началом года в первом квартале депозитный портфель вырос на 13,8% - до 570,112 млн манатов. Это в очередной раз подтверждает рост количества клиентов, доверивших вклады AccessBank.

Как и ранее прогнозировалось менеджментом банка, в первом квартале AccessBank смог выйти из операционного убытка на прибыль. На конец марта чистая операционная прибыль AccessBank составила 17,339 млн манатов.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в январе-марте текущего года доходы банка выросли в 6,2 раза - до 32,580 млн манатов.

На конец отчетного периода показатель мгновенной ликвидности составил 91,32%, что в 3 раза превышает норму. Иными словами, в банке достаточно ликвидных средств.

В результате процесса капитализации, который состоялся в прошедшем квартале, совокупный капитал банка составил 89,8 млн манатов и превысил норму в 1,8 раза. Кроме того, коэффициент адекватности капитала I уровня составил 9,36%, а коэффициент адекватности собственного капитала 14,05%, что выше нормы в 1,9 и 1,4 раза соответственно.

Комментируя финансовые показатели, председатель правления AccessBank Анар Гасанов сказал: "До процесса капитализации мы подготовили новую стратегию развития, и показатели первого квартала подтвердили, что банк движется вперед по этому плану. Хотел бы обосновать свои мысли, коснувшись нескольких показателей. Как мы заявляли ранее, банк должен был выйти на операционную прибыль в первом квартале и, если обратите внимание на наши показатели, то увидите, что прогнозы оправдались. Мы также прогнозировали, что банк пока будет действовать с убытком, и в настоящее время наш убыток составляет 74,6 млн манатов. Главной причиной этого является рост объема резервов, выделенных на покрытие возможных убытков по активам. Очень важным моментом является и то, что уже начался процесс выдачи компенсаций по проблемным кредитам, что, естественно, будет способствовать уменьшению резервов AccessBank. Мы оцениваем соответствующий указ главы государства как очередной социальный проект. Этот шаг окажет серьезную поддержку чувствительным слоям населения и банковскому сектору. В целом, показатели за первый квартал дают основания говорить о том, что AccessBank остается устойчивой финансовой организацией и выполняет все обязательства, взятые перед клиентами".

Отметим, что уставный капитал банка увеличился на 118,460 млн манатов и составил 258,718 млн манатов.