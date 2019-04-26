Россия отзывает посла из Минска
Российского посла в Минске Михаила Бабича отзывают с должности, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленные источники.
По данным источника, обсуждение об отстранении Бабича с должности длится уже неделю.
Другой источник отметил, что вскоре должен появиться соответствующий указ российского президента Владимира Путина.
В настоящее время нет официального подтверждения этой информации.
Интерфакс со ссылкой на источник в комитете Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками также сообщает, что Михаил Бабич в ближайшее время будет отозван с должности посла РФ в Беларуси.