Мадуро о попытке госпереворота: «Мы победим»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о лояльности военных и призвал к народной мобилизации, чтобы не допустить осуществления госпереворота в стране.

«У нас должны быть стальные нервы! Я разговаривал с командующими всех сил страны, они продемонстрировали свою полную лояльность народу, Конституции и родине. Я призываю к максимальной мобилизации народа, чтобы обеспечить победу мира. Мы победим!» - написал он в Twitter.

Ранее лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо опубликовал в Twitter видеоролик, в котором обратился к военным с призывом выйти на улицы, чтобы «покончить с узурпацией» в стране. По его словам, обращение было записано с территории авиабазы имени Франсиско Миранды в Каракасе.