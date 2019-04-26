В Азербайджане повышена льготная часть тарифа на газ

В Азербайджане льготная часть тарифа на газ повышается с 1700 кубометров до 2200 кубометров. Об этом сказал журналистам председатель Тарифного совета, министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев.

Соответствующее решение принято сегодня на заседании Тарифного совета.

Напомним, что в 2016 году были введены тарифы на газ. Так стоимость каждого кубометра газа до достижения 1700 кубометров составляла 10 гяпиков. При исчерпании лимита стоимость каждого кубометра рассчитывалась по 20 гяпиков.

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