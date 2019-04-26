Япония обрела нового императора

Японский наследный принц Нарухито официально вступил в полномочия императора, сообщает ТАСС.

В соответствии с принятым законом об отречении его отца Акихито, это произошло в полночь 1 мая по токийскому времени. За день до этого в Японии прошли церемонии, связанные с тем, что 85-летний правитель оставил престол в пользу 59-летнего сына.

Утром 1 мая во дворце монарха в Токио состоится торжественная церемония с участием первых лиц государства. Нарухито вручат символы власти, после чего он выступит с обращением к нации. В мероприятии также примет участие премьер-министр страны Синдзо Абэ.