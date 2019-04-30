Пашинян повел Медведева в ночной клуб

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава правительства России Дмитрий Медведев 29 апреля в 22:00 посетили один из клубов Еревана – Club 12. Об этом в беседе с корреспондентом Новости Армении сообщил собственник данного клуба Нарек Манукян.

Он, в частности, рассказал, что высокопоставленные гости заказали десерт, поели пахлаву, и даже потанцевали под кавер-версию одной из популярных поп-песен.

«Заранее стол они не бронировали, зашли случайно. В клубе они провели около двух часов. Им очень понравились песни «Project 12», и они даже потанцевали. Атмосфера была очень доброй и позитивной. Все было просто. Одеты они были также неофициально», - рассказал Манукян.