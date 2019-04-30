Эрдоган: Проект F-35 обречен на провал

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что программа по разработке и производству истребителей F-35 без Турции неизбежно рухнет.

«Проект F-35, из которого исключена Турция, обречен на провал», - сказал он, пишет Hurriet.

Эрдоган заявил, что те, кто пытался исключить Турцию из проекта F-35, не продумал последствия. По его словам, Анкара быстро предпринимает шаги для разработки своих собственных систем противовоздушной обороны.

«Мы начали быстро предпринимать шаги для производства собственных национальных истребителей. Большая часть флота наших военно-воздушных сил будет состоять из наших национальных истребителей. В связи с этим мы также уделяем внимание беспилотным истребителям, технологиям будущего», - сказал Эрдоган.

США объявили 28 марта, что приостановили поставку истребителей-невидимок пятого поколения F-35 в Турцию из-за планов Анкары купить российскую ракетно-воздушную систему С-400.