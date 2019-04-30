Иранский министр прибыл в Азербайджан

Министр культуры и исламской ориентации Ирана Абузар Эбрахими Торкаман находится с визитом в Баку. Целью визита иранского министра является участие в работе V Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Отметим, что среди участников Форума также министр иностранных дел Ганы Ширли Айоркор Ботчвей, главы МИД Уругвая и Гамбии Родольфо Нин Новоа и Мамадоу Тангара, министр культуры Черногории Александр Богданович, министр культуры Мали Раматулай Диалло, министр культуры, информации и туризма Кыргызстана Азамат Жаманкулов, министр по информации и работе с молодежью Кувейта Мохаммад Абдуллахи Альджабри, министр внутренних дел Черногории Мевлудин Нухочич и министр образования Мьянмы Мио Тейн Ги.

Кроме того, в форуме примут участие высокопоставленные официальные лица из более чем 100 стран и свыше 30 международных организаций.

Мероприятие будет транслироваться в прямом эфире на сайте ООН.