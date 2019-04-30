Президент Грузии снова обратилась к Азербайджану: «Надо решить вопрос с границей»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила уверенность, что согласование общей границы укрепит дружбу Грузии и Азербайджана, а также снимет все существующие вопросы. Об этом заявила пресс-спикер грузинского президента Хатия Моисцрапишвили, говорится в заявлении службы.

Она отметила, что тема согласования границы и ее делимитации вновь возникла после недавнего инцидента, когда азербайджанские пограничники на несколько дней перекрыли путь к грузинскому монастырю Удабно.

Напомним, 25 апреля грузинская сторона заявила, что азербайджанские пограничники перекрыли дорогу в комплекс Кешикчидаг (Давид-Гареджи). Комментируя данную информацию, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что Азербайджан всегда являлся сторонником скорейшей делимитации азербайджано-грузинской границы.

«Вопрос делимитации государственной границы между Азербайджаном и Грузией решается в рамках имеющихся двусторонних форматов на основе существующих в международной практике процедур согласования такого рода вопросов. Азербайджан всегда являлся сторонником скорейшей делимитации азербайджано-грузинской границы. Азербайджан готов в самое ближайшее время завершить этот процесс», - сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана.