Ильхам Алиев: “Должны быть обеспечены максимальная справедливость и прозрачность”
«Газификация в Азербайджане находится на самом высоком уровне, и в этом году также проводятся работы, связанные с газификацией». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам.
«Мы должны максимально использовать наши возможности, чтобы провести газовые линии в поселки и села, в которых до сих пор нет газа. В некоторых местах городов давление газа низкое и по этому вопросу даны соответствующие поручения, ведется работа, чтобы населению поставлялся качественный газ.
В то же время должен быть положен конец порой необоснованным делам со стороны «Азеригаз». Мне докладывают, что «Азеригаз» в одностороннем порядке внедряет какие-то правила, и в некоторых случаях создает проблемы гражданам. Этому должен быть положен конец, и максимально обеспечена прозрачность и справедливость. Поступают сигналы о том, что существуют проблемы как со счетчиками, так и c качеством газа. Все это должно быть устранено. Во всех сферах – поставках электроэнергии, питьевой воды, природного газа должны быть прозрачность и справедливость», - сказал президент Ильхам Алиев.