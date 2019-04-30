Ильхам Алиев: “Должны быть обеспечены максимальная справедливость и прозрачность”

«Газификация в Азербайджане находится на самом высоком уровне, и в этом году также проводятся работы, связанные с газификацией». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам.

«Мы должны максимально использовать наши возможности, чтобы провести газовые линии в поселки и села, в которых до сих пор нет газа. В некоторых местах городов давление газа низкое и по этому вопросу даны соответствующие поручения, ведется работа, чтобы населению поставлялся качественный газ.