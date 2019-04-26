Ильхам Алиев: “Альтернативы реформам нет”

«После прошлогодних президентских выборов мы положили начало новому этапу реформ. В преддверии президентских выборов был дан анонс реформам и предприняты серьезные шаги по их планомерному проведению». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам.

«Социальные и экономические показатели, достигнутые в первом квартале этого года, демонстрируют, что мы на правильном пути, альтернативы реформам нет. За последние годы были проведены различные реформы, в результате которых наша страна развивалась. За последние 15 лет в мире не было второй такой страны, которая бы в экономическом плане развивалась, как Азербайджан. В стране были реализованы очень большие инфраструктурные проекты, улучшено благосостояние людей и была создана крепкая основа для дальнейшего развития республики», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев добавил, что реформы продолжаются.

«Озвученные сегодня доклады дают основание говорить, что реформы дали хорошие результаты. Была дана информация о реализации Стратегических дорожных карт, и за два года их выполнение достигло 52%. Это дает основание говорить, что эта важная программа будет реализована до конца 2020 года, и мы достигнем прогресса во всех сферах. Доложенная информация показывает, что в каждой сфере предпринимаются серьезные шаги. Растут наши бюджетные доходы, макроэкономическая ситуация стабильная, реформы дают плоды, улучшается бизнес-среда. То есть во всех сферах мы видим успешные результаты реформ. Проводимые в сельском хозяйстве реформы дают свои результаты, прекрасные результаты дает работа, проводимая в связи с обязательным медицинским страхованием. Уже два года как реализуется эта программа и граждане довольны пилотными проектами, растут зарплаты врачей. Это серьёзные шаги, которые показывают, что в каждой сфере мы должны предпринимать новые шаги, перенимать самый передовой мировой опыт и внедрять его в Азербайджане, и в результате достичь самой успешной модели развития», - сказал глава государства.