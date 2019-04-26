США призвали Россию не вмешиваться в ситуацию в Венесуэле

После попытки переворота в Венесуэле советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон предостерег Россию от вмешательства в дела этой страны, где Москва поддерживает действующие власти во главе с президентом Николасом Мадуро.

«Особенно сейчас мы ожидаем от России невмешательства в то, что происходит в Венесуэле», — сказал Болтон.

При этом США, по его словам, рассматривают «все варианты» по Венесуэле и хорошо проинформированы о происходящем.

Болтон подчеркнул, что на данный момент действия оппозиционного лидера Хуана Гуайдо пока «не являются госпереворотом», но стали переломным моментом.

США подтвердили свое намерение добиваться отставки Мадуро и поддерживать демократические процессы в Венесуэле.

Кроме того, Болтон заявил, что министр обороны Венесуэлы, а также ряд других ключевых фигур также выступили за уход Мадуро с поста, вопреки их официальным заявлениям.