Президент призвал чиновников заниматься проблемами граждан
«Граждане Азербайджана могут быть уверены, что в самые тяжелые моменты государство находится рядом с ними. Государственные органы, представители центральных и местных исполнительных органов должны постоянно проявлять заботу и внимание гражданам и постоянно быть рядом с ними».
Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам.
«Руководителям и ответственным лицам соответствующих исполнительных органов было дано поручение, что они должны постоянно заниматься проблемами граждан. Главы районов должны быть постоянно в селах и поселках, слышать проблемы граждан, не оставаться равнодушными, создавать им условия и оказывать поддержку. В этой сфере проводятся, и будут проводиться очень серьезные реформы.
В целом, существует большая необходимость в проведении реформ в управлении. Я об этом говорил и сегодня, и в предыдущих выступлениях. Есть большая площадка для развития в каждой сфере. Если ответственные руководители будут с совестью подходить к своей работе, то в каждой сфере обязательно будет достигнут результат. Поэтому, хочу еще раз сказать, представители местных и центральных исполнительных органов должны постоянно заниматься проблемами граждан», - сказал президент.