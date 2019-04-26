Президент призвал чиновников заниматься проблемами граждан

«Граждане Азербайджана могут быть уверены, что в самые тяжелые моменты государство находится рядом с ними. Государственные органы, представители центральных и местных исполнительных органов должны постоянно проявлять заботу и внимание гражданам и постоянно быть рядом с ними».

Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам.