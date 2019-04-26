Студент устроил стрельбу в Университете Северной Каролины в США. Об этом сказано в Twitter-аккаунте полицейского управления города Шарлотт, пишет Reuters.

В результате происшествия погибли двое человек, еще четверо получили ранения, в том числе опасные для жизни.

Первые выстрелы раздались в кампусе университета в 17:45 по местному времени. Сотрудники полиции вуза, получив сообщение о стрельбе, вошли в здание, разоружили преступника и взяли его под стражу. Ему уже предъявлены обвинения.

По данным правоохранительным органов, нападавший — 22-летний учащийся университета Тристан Эндрю Террелл. Мотивы стрельбы пока неизвестны.