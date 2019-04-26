Помпео: Мадуро пытался сбежать из Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро был готов покинуть страну утром 30 апреля, однако Россия его отговорила. Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью CNN, передает телеканал Дождь.
«Его самолет был на взлетной полосе. Насколько мы понимаем, Мадуро был готов улететь сегодня утром, но русские сказали ему, что он должен остаться», — сказал Помпео, уточнив, что президент Венесуэлы планировал улететь на Кубу.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отрицает эту информацию. «Вашингтон изо всех сил пытался деморализовать венесуэльскую армию и использует фейки как часть информационной войны», — заявила она CNN.
В свою очередь, президент Венесуэлы Николас Мадуро раскритиковал госсекретаря США Майка Помпео за обвинения в попытке бегства, назвав подобные заявления несерьезными.
«В Соединенных Штатах еще не было такого сумасшедшего правительства, как это... Болтон, Пенс, Помпео — сколько в них ненависти… До какого уровня может дойти бесчувственность, безумие, ложь, манипуляции?» — передает его слова РИА Новости.
Мадуро назвал себя гражданином Венесуэлы, который «предан своей жизнью и своей кожей Чавесу» и находится «среди тех, кто формирует эту страну».