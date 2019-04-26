Помпео: Мадуро пытался сбежать из Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро был готов покинуть страну утром 30 апреля, однако Россия его отговорила. Об этом госсекретарь США Майк Помпео заявил в интервью CNN, передает телеканал Дождь.

«Его самолет был на взлетной полосе. Насколько мы понимаем, Мадуро был готов улететь сегодня утром, но русские сказали ему, что он должен остаться», — сказал Помпео, уточнив, что президент Венесуэлы планировал улететь на Кубу.