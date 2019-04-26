Ильхам Алиев: “Перед инвесторами создают бюрократические преграды”
«Рад, что инвесторы проявляют большой интерес к ненефтяному сектору. Основная задача здесь – это устранить бюрократические преграды». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам.
«Мы должны привлечь потенциального инвестора, искать его, доказать ему, что нужно инвестировать в Азербайджан. Однако, в некоторых случаях, когда какая-то местная или иностранная компания хочет вложить инвестиции, то перед ней создают искусственные, бюрократические и другие преграды. Это совершенно недопустимо. Привлечение инвестиций является одним из основных условий для экономического развития каждой страны. В Азербайджане должны вкладываться, и вкладываются государственные инвестиции. Но мы должны стараться, чтобы частный сектор с еще большей охотой вкладывал инвестиции. Мы добиваемся и будем добиваться этого. Государство всегда будет демонстрировать свою поддержку в этой сфере», - сказал глава государства.