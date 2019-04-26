Турция успешно испытала противотанковый комплекс

Новейший самоходный противотанковый комплекс Kaplan, оснащенный российскими противотанковыми управляемыми ракетами "Корнет" и предназначенный для Вооруженных сил Турции, успешно прошел испытания, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании-разработчике "Каплана" FNSS.

По словам источника, "новый СПТРК успешно прошел испытания в различных типах местности, в том числе в горах, и провел стрельбы, которые доказали правильность выбора "Корнета" в качестве одного из вариантов вооружения".

Турецкая армия получит две модификации "Каплан", одна из которых вооружена российской ПТУР "Корнет", вторая же - турецкой ракетой OMTAS.

"Каплан" разработан компанией FNSS в рамках программы обновления парка турецких самоходных противотанковых средств. Согласно данным Министерства национальной обороны Турции, до 2021 года армия страны получит 260 единиц СПТРК "Каплан".