Мадуро объявил о провале госпереворота

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции, пишет Лента.ру.

Мадуро также распорядился расследовать попытку госпереворота, которую лидер оппозиции Хуан Гуайдо организовал утром 30 апреля: «Это не останется безнаказанным. Я переговорил с генпрокурором, он назначил трех национальных прокуроров, которые допрашивают всех замешанных в этом событии, и им поручено провести расследование и вынести уголовные обвинения».

По словам Мадуро, в ходе путча ранены пять военных, двое из них в тяжелом состоянии. Ранее глава управления здравоохранения муниципалитета Чакао Махия Санти заявляла о 50 пострадавших.