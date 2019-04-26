Мадуро объявил о провале госпереворота
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о своей победе над силами оппозиции, пишет Лента.ру.
Глава Боливарианской Республики поздравил военное руководство страны, которое руководило «разгромом небольшой группы, пытавшейся наполнить Венесуэлу насилием».
Мадуро также распорядился расследовать попытку госпереворота, которую лидер оппозиции Хуан Гуайдо организовал утром 30 апреля: «Это не останется безнаказанным. Я переговорил с генпрокурором, он назначил трех национальных прокуроров, которые допрашивают всех замешанных в этом событии, и им поручено провести расследование и вынести уголовные обвинения».
По словам Мадуро, в ходе путча ранены пять военных, двое из них в тяжелом состоянии. Ранее глава управления здравоохранения муниципалитета Чакао Махия Санти заявляла о 50 пострадавших.