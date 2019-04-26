В Баку Range Rover сбил пешехода Обновлено 12:16
Haqqin.az удалось получить информацию о водителе Range Rover. Как выяснилось, предприниматель Махир Асадов проживает в «поселке Воровского» и, по слухам, занимается строительством домов в «Белом городе».
Правоохранительные органы пока не предоставили официальной информации об инциденте. Заведующий отделом Управления полиции Государственной дорожной полиции города Баку полковник-лейтенант Руфат Гулиев заявил haqqin.az, что будет проведено расследование в связи с использованием одного и того же номера на разных автомобилях: «Возможно, это фотошоп. Сейчас такое время, что разными способами можно изменить на фото номер. Мы расследуем данный факт, и после произошедшему будет дана юридическая оценка».
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В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, сообщает Qafqazinfo.
Согласно информации, накануне, приблизительно в 22:00, на территории Низаминского района автомобиль Range Rover с госномером 90 OG 002, за рулем которого находился Махир Асадов, сбил пешехода, личность которого пока не установлена, и отбросил его на проезжую часть дороги. В это время ехавший по этой же дороге Mercedes с госномером 90 GT 562, управляемый Сейхуном Мамедовым, переехал лежащего пешехода и скрылся с места происшествия.
Пешеход в тяжелом состоянии был госпитализирован в городскую клиническую больницу №3.
По факту возбуждено уголовное дело, проводится расследование.