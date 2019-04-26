Haqqin.az удалось получить информацию о водителе Range Rover. Как выяснилось, предприниматель Махир Асадов проживает в «поселке Воровского» и, по слухам, занимается строительством домов в «Белом городе».

Правоохранительные органы пока не предоставили официальной информации об инциденте. Заведующий отделом Управления полиции Государственной дорожной полиции города Баку полковник-лейтенант Руфат Гулиев заявил haqqin.az, что будет проведено расследование в связи с использованием одного и того же номера на разных автомобилях: «Возможно, это фотошоп. Сейчас такое время, что разными способами можно изменить на фото номер. Мы расследуем данный факт, и после произошедшему будет дана юридическая оценка».

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В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, сообщает Qafqazinfo.