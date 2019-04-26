Президент: «Нечистые на руку люди искусственно завышают цены!»
«Макроэкономическая ситуация в нашей стране стабильная. Инфляция на низком уровне – чуть больше двух процентов. Курс маната стабильный. В таком случае, конечно же, категорически нельзя допускать роста цен». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам.
«В некоторых случаях наблюдается рост на некоторые товары. Для этого нет никаких оснований. Иногда это носит сезонный характер. Однако в некоторых случаях цены повышают искусственно. Сейчас наблюдается оживление в экономике страны. Растет покупательская способность у людей. Мы это сейчас увидели из статистических данных. Это видят структуры, контролирующие потребительский рынок. Растут зарплаты, пособия, начаты выплаты по проблемным кредитам. Но мы не можем допустить, чтобы этим воспользовались нечистые на руку люди, искусственно завышали цены или же занимались какой-либо монополией. Поэтому должен быть постоянный контроль за потребительскими ценами. Категорически нельзя допускать искусственного роста цен. Соответствующие структуры должны серьезно заняться этим», - сказал президент.