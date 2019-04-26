Зурабишвили: Американская военная база в Грузии - это провокация

Строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно, это может быть воспринято как провокация, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью грузинской редакции радиостанции "Голос Америки", пишет ТАСС.

"Я не стала бы рекомендовать делать это. Эта страна находится в таком месте, где необходимо усилить безопасность. Нет необходимости делать такие шаги, которые могут быть восприняты как провокация. Вместе с тем не думаю, что США готовы иметь тут базу, которая привлечет внимание не только России, но и террористических движений, очень активно представленных в нашем регионе", - сказала Зурабишвили.

По ее словам, Грузия должна углублять отношения с США, но не делать таких шагов, которые спровоцируют другие страны.