Глава МИД Уругвая на переговорах с Ильхамом Алиевым Фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня находящегося в Баку с визитом министра иностранных дел Восточной Республики Уругвай Родольфо Нина Новоа, сообщает АзерТАдж.

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