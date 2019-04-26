В результате случившейся 3 июля прошлого года аварии на теплоэлектростанции «Азербайджан» в Мингячевире, которая привела к сбою в энергосистеме страны, был поврежден один из двух автотрансформаторов мощностью 330/220/6 кВ на электростанции «Джануб» в городе Ширван, являющейся второй крупной по мощности электростанцией страны. Данный автотрансформатор был отремонтирован на местном заводе трансформаторов ATEF и установлен на прежнее место. В результате проведенных работ повышена надежность сетей 330-220 кВ, в том числе уровень напряжения в системе собственных нужд возросло с 6 кВ до 6,3 кВ. Это, в свою очередь, привело к упрощению пусковых режимов двигателей собственных нужд и повышению надежности системы резервного энергопитания.

С целью предотвращения утечки воды, в резервуаре для отстаивания воды и циркуляционных насосах производится ремонт, после которого повысится надежность эксплуатации. В ближайшие дни начнутся восстановительные работы в 110-киловольтном закрытом распределительном устройстве.

Одновременно проводится новая газовая линия протяженностью в 25 километров от газораспределительной станции, расположенной в Гаджигабульском районе, до электростанции «Джануб». С прокладкой нового трубопровода газ будет поступать непосредственно в турбину и снимет необходимость в использовании компрессоров. На функционирование двух газовых компрессоров ежемесячно расходовалось 7 млн кВт/час электроэнергии, и этот сэкономленный объем направится в общую энергосистему.

Завершается работа по прокладке новой 220 киловольтной линии электропередачи протяженностью 108 км от электростанции «Джануб» до подстанции «Хырдалан».

Отметим, что в рамках «Программы реабилитации» в результате реализованных работ на котлах, турбинах и других оборудованиях на электростанции «Джануб», производственная мощность электростанции от 520 МВт доведена до 720 МВт, и тем самым восстановлена «утраченная» мощность в 200 МВт.