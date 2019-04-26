Руководители действующих в Азербайджане дипломатических представительств, в том числе послы Турции, России, европейских стран, а также главы представительств Европейского банка и Азиатского банка развития в рамках визита в Газахский район 30 апреля 2019 года посетили Газахский цементный завод.

Цель данного визита глав диппредставительств заключается в ознакомлении с развитием регионов Азербайджана и с осуществляемыми в регионах социальными и экономическими проектами, а также развитием туризма.

Глава Исполнительной власти Газахского района Раджаб Бабашов рассказал гостям о роли Газахского цементного завода в социальном развитии района, об осуществляемых предприятием социальных проектах, о том, как завод обеспечивает постоянной работой жителей района. Глава района также рассказал гостям об успехах завода в сфере экспорта в Грузию цемента и клинкера.