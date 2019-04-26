Еще один рекорд Роналду: купил самый дорогой автомобиль

Португальский форвард итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду стал обладателем Bugatti Voiture Noire — самого дорогого автомобиля в мире, пишет El Mundo Deportivo.

Согласно информации, 34-х летний нападающий потратил на автомобиль 11 миллионов евро. Пока модель находится в стадии разработки. На дорогах Voiture Noire появится только в 2021 году.

Впервые модель Voiture Noire была представлена на автомобильной выставке в Женеве в марте прошлого года. Двигатель мощностью в 1500 лошадиных сил позволит автомобилю развивать скорость до 420 километров в час.

Криштиану Роналду - один из самых высоокооплачиваемых футболистов мира по оценкам издания France Football. За год португалец зарабатывает 113 миллионов евро.