Президент призвал к усилению общественного контроля

«Программу регионального развития мы в большей степени сформировали на основе писем и сигналов, поступающих с мест. Какие проблемы беспокоят граждан, те мы включили в государственную программу и решаем их». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время заключительной речи на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам.

«Однако, в некоторых случаях, в связи с реализацией этих проектов бывают недостатки и недочеты. Они должны быть устранены. Конечно, же должен быть силен и общественный контроль», - сказал глава государства.