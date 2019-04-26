Директора школы уволили из-за смерти ученика

Приказом министра образования Джейхуна Байрамова директор средней школы № 123 города Баку Вели Гусейнли освобожден от занимаемой должности, заместителю директора по учебно-воспитательной работе Кенуль Джалиловой объявлен строгий выговор. Об этом haqqin.az сообщил заведующий отделом по связям с общественностью Джасарат Валехов.

Напомним, что 21 февраля текущего года примерно в 12:00 часов дня игравшему в футбол на стадионе средней школы № 123 ученику XI класса Илькину Мехман оглу Лятифову одноклассники нанесли телесные повреждения. Подросток был доставлен в городскую больницу №3 с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма". 15 марта школьник скончался.

В связи с происшествием в настоящее время правоохранительные органы ведут расследование, а двое учеников школы в качестве подозреваемых взяты под надзор.

По факту Министерство образования провело внутреннее расследование. Специальная комиссия установила, что директор школы не соответствует должностным обязанностям, предусмотренным в трудовом договоре.