Ильхам Алиев принял делегацию еврейского конгресса Фото
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Евроазиатского еврейского конгресса Михаилом Мирилашвили, сообщает в АзерТАдж.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Евроазиатского еврейского конгресса Михаилом Мирилашвили, сообщает в АзерТАдж.
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