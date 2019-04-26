Ильхам Алиев принял делегацию еврейского конгресса Фото

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию во главе с президентом Евроазиатского еврейского конгресса Михаилом Мирилашвили, сообщает в АзерТАдж.

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