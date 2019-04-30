Синоптики обещают почти летнюю погоду

В среду в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, прогнозируется умеренный южный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 12-15, днем 20-25 тепла, в Баку ночью 13-15, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 759 до 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью составит 65-75%, днем 45-55%.

В регионах Азербайджана также преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, есть вероятность града. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 11-16, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу завтра на Апшероне ожидаются комфортные погодные условия, что благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.