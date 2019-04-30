С-400 стал темой переговоров помощников Эрдогана и Трампа

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын провели телефонный разговор, в ходе которого стороны обсудили вопрос о поставках Турции российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Как передает Anadolu, речь также велась о развитии двусторонних отношений, выборе даты визита в Турцию президента США Дональда Трампа. Обсуждалась также ситуация в Ливии.

Подписанное Москвой и Анкарой соглашение о поставках Турции российских ЗРК С-400 привело к кризису в турецко-американских отношениях и к замораживанию сделки о поставках ВВС Турции боевых самолетов F-35.