Европейский банк может купить Межбанк Азербайджана

"Данный шаг может включать также приватизационное или доприватизационное финансирование банка и участие в акционерном капитале банка. ЕБРР будет поддерживать консолидацию в банковском секторе Азербайджана посредством потенциального инвестирования в капитал банков", - отмечается в стратегии.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выражает интерес к участию в реструктуризации и улучшении корпоративного управления Международного банка Азербайджана (МБА). ЕБРР считает это важной мерой в укреплении устойчивости финансового сектора Азербайджана. "В частности, необходимо укрепить капитализацию банковского сектора, достичь устойчивой структуры финансирования и внедрить новые методы управления рисками банковского сектора", - отмечается в новой стратегии банка по Азербайджану на 2019-2024 годы, опубликованной на сайте ЕБРР.

В документе подчеркивается, что банк расширит сотрудничество с банками-партнерами в Азербайджане и планирует содействовать развитию и поощрению новых финансовых инструментов с целью улучшения доступа к финансам для бизнеса, которым владеют и управляют женщины.

Банк в ближайшие годы намерен также содействовать расширению ассортимента небанковских финансовых продуктов и услуг.

Ранее министр финансов Азербайджана Самир Шарифов заявил об отсутствии прогресса в приватизации крупнейшего банка страны – МБА. "В процессе приватизации МБА пока нет прогресса. Причиной является отсутствие инвесторов", - сказал С.Шарифов.

ЕБРР ранее заявлял об интересе к участию в приватизации МБА.