Закир Гаралов взял под контроль смерть пациента

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, Ахмед Мамедов обратился Мингячевирскую городскую прокуратуру с заявлением о том, что его брат Меджнун Мамедов скончался в результате халатного отношения врачей частной диагностической клиники "Шафа" и публичного юридического лица Мингячевирской городской центральной больницы Госагентства по обязательному медицинскому страхованию.

Мингячевирская городская прокуратура рассматривает данное обращение.

С целью проведения полного, тщательного и беспристрастного расследования и выяснения вопросов, был ли Меджнуну Мамедову поставлен правильный диагноз, прошел ли он лечение в соответствии с поставленным диагнозом, генеральный прокурор Азербайджана обратился к министру здравоохранения для привлечения к данному процессу высококвалифицированных специалистов.