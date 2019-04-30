Американским самолетам запретили полеты над Венесуэлой

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США запретило американским авиакомпаниям летать над Венесуэлой. Кроме того, операторам предписано покинуть страну в течение 48 часов.

"Все операции, связанные с авиаперелетами, на территории и в воздушном пространстве Венесуэлы на высоте до 260 тысяч футов запрещены до тех пор, пока не будут приняты дальнейшие решения на этот счет, в связи с усиливающейся политической нестабильностью и напряженностью в Венесуэле и связанными с этим возможными рисками для полетных операций", - передает Интерфакс сообщение ФАУ.

В документе отмечается, что регулятор принял это решение из-за "политической нестабильности и напряженности".

Напомним, накануне митинги протеста прошли во многих городах Венесуэлы, в Каракасе демонстранты вступали в стычки с полицией. Во время столкновений протестующих с полицией в венесуэльской столице Каракасе пострадали не менее 50 человек.