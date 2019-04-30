Межбанк и ASAN Radio представили проект Danışan şəkillər

Проект расскажет об имеющих особое значение фотографиях, задокументированных событиях, фактах и личностях, содействуя тем самым формированию моральных ценностей нашего общества. В то же время это способствует созданию в интернет-пространстве полезных, просветительских ресурсов на родном языке.

В рамках проекта будут представлены изображения, отражающие историческое прошлое, современность, а также интересные сведения о жителях нашей страны.

Таким образом, будет подготовлено несколько коротких видеороликов об истории, людях, фактах и событиях, а также окружающей среде. Эти видео будут размещены на страницах МБА и ASAN Radio в соцсетях. Рахиб Азери, хорошо знакомый зрителям и слушателям нашей страны, также выступит экспертом в процессе подготовки материалов.

По словам директора департамента маркетинга МБА Нигяр Тагировой, «в прошлом году по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики МБА был реализован проект «100-летняя история», вызвавший большой интерес у аудитории. Этот интерес, положительные отзывы вдохновили нас на продолжение проектов, посвященных нашим историческим и культурным ценностям. Мы верим, что проект Danışan şəkillər также будет иметь большой успех у аудитории».

Директор ASAN Radio Эмин Мусави сказал: «Как средство массовой информации, которое уделяет особое внимание образованию, мы всегда следим за тенденциями в аудитории слушателей. Мы видим, что наши люди все больше заинтересованы в полезном контенте, поэтому просто нужно создать подобный контент, представить его публике и направить интерес к этой тенденции. Проект Danışan şəkillər соответствует этим потребностям и послужит хорошим примером».

Эксперт проекта Рахиб Азери сказал, что фотографии являются богатым источником информации. «Каждая фотография - это момент жизни. Иногда можно обсуждать одну фотографию часами. В этом смысле история фотографии иногда отражает историю нации. Мы постараемся рассказать о различных фотографиях, отражающих отдельные моменты нашей истории. Мы представим нашей аудитории множество фактов и уверены, что общение с фотографиями будет очень интересным».