Ассанжу вынесли приговор 50 недель тюрьмы
Суд в Лондоне приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям тюремного заключения за нарушение условий выхода под залог, сообщает Reuters.
«Вы не сдавались полиции по собственному желанию, посольство Эквадора было вынуждено предоставить доступ полиции в здание», — передает слова судьи Деборы Тейлор РИА Новости.
По словам Тейлор, нарушение Ассанжем условий залога находится даже за пределами самых серьезных предъявленных ему обвинений. В то же время основателю WikiLeaks предоставлена возможность сокращения срока вдвое.