Азербайджан показал на выставке в Стамбуле новую авиабомбу
На Международной оборонной выставке IDEF-2019 в Турции была впервые продемонстрирована созданная на предприятиях Министерства оборонной промышленности Азербайджана авиабомба QFAB-250 LG, говорится в сообщении Миноборонпрома.
Созданная по стандартам НАТО 250-килограммовая осколочно-фугасная бомба QFAB-250 LG разработана на основе совместного проекта Научно-исследовательского института Министерства оборонной промышленности и турецкой компании ASELSAN.
Три образца авиабомбы уже созданы, планируются их тестовые испытания, после которых начнется тестирование боевых образцов.
Сбрасываемая с высоты 12 тысяч метров авиабомба с лазерным наведением обеспечивает поражение цели с точностью до 10 метров. Длина бомбы - 3300 миллиметров, диаметр – 240 миллиметров. В перспективе предусмотрен экспорт авиабомбы.