Европейский суд: Левон Тер-Петросян поражен в правах

Афа Бабаева 15:15

25 апреля Страсбургский суд обнародовал свое финальное решение по делу экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт Европейского суда, своим единогласным решением ЕСПЧ признал нарушение прав кандидата в президенты Л.Тер-Петросяна на выборах в 2008 году. Согласно вердикту, правительство Армении грубо нарушило права Л.Тер-Петросяна на свободу собраний и права на эффективную судебную защиту, гарантированных статьями 11 и 13 соответственно Европейской Конвенции по Правам Человека (ЕКПЧ). В своем исковом заявлении в ЕСПЧ, бывший президент Армении Левон Те-Петросян утверждал, что власти силой разогнали митинг оппозиции 1 марта 2008 года, не предприняли никаких мер для того, чтобы обеспечить эффективную судебную защиту для восстановления попранных прав граждан, а также подвергли его самого домашнему аресту.

ЕСПЧ признал, что разгон митинга властями был ничем не оправдан, а правительству Армении, которое утверждало, что Тер-Петросян не исчерпал всех ресурсов судебной защиты внутри страны, не удалось доказать наличие достаточно эффективных средств судебной защиты в местной правовой системе. Судом отмечено, что разгон оппозиционного митинга был проведен полицией при сомнительных обстоятельствах, с использованием чрезмерной силы, и без соблюдения элементарных норм, применяющихся при такого рода действиях. Относительно утверждений о «домашнем аресте» Тер-Петросяна, суд заявил, что не в состоянии однозначно определить, был ли армянский политик лишен свободы или права на перемещение. В частности, суд отметил, что принял во внимание заявления о «домашнем аресте», сделанные со стороны генсека Совета Европы, ПАСЕ и организации «Human Rights Watch». Как отмечалось в исковом заявлении Тер-Петросяна, в феврале 2008 года он баллотировался на президентских выборах в качестве основного кандидата от оппозиции. С 20 февраля начались акции протеста по поводу предполагаемых нарушений на выборах, которые были организованы Тер-Петросяном, в частности, на площади Свободы в центре Еревана. Митинги привлекали порой десятки тысяч человек. Истец утверждает, что утром 1 марта 2008 года полиция прибыла на площадь Свободы, окружила демонстрантов и без какого-либо предварительного предупреждения начала нападать на них и жестоко избивать. Демонстрантов быстро вытеснили с площади, Тер-Петросяну также было приказано уйти, но он отказался. Затем его заставили сесть в машину и отвезли к нему домой, откуда ему не разрешили более выходить. Дороги к его дому были заблокированы полицией, и все транспортные средства досматривались. Никто не мог входить или выходить из его дома без разрешения спецназа.