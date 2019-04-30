Европейский суд: Левон Тер-Петросян поражен в правах
25 апреля Страсбургский суд обнародовал свое финальное решение по делу экс-президента Армении Левона Тер-Петросяна. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на сайт Европейского суда, своим единогласным решением ЕСПЧ признал нарушение прав кандидата в президенты Л.Тер-Петросяна на выборах в 2008 году.
Согласно вердикту, правительство Армении грубо нарушило права Л.Тер-Петросяна на свободу собраний и права на эффективную судебную защиту, гарантированных статьями 11 и 13 соответственно Европейской Конвенции по Правам Человека (ЕКПЧ).
В своем исковом заявлении в ЕСПЧ, бывший президент Армении Левон Те-Петросян утверждал, что власти силой разогнали митинг оппозиции 1 марта 2008 года, не предприняли никаких мер для того, чтобы обеспечить эффективную судебную защиту для восстановления попранных прав граждан, а также подвергли его самого домашнему аресту.
ЕСПЧ признал, что разгон митинга властями был ничем не оправдан, а правительству Армении, которое утверждало, что Тер-Петросян не исчерпал всех ресурсов судебной защиты внутри страны, не удалось доказать наличие достаточно эффективных средств судебной защиты в местной правовой системе.
Судом отмечено, что разгон оппозиционного митинга был проведен полицией при сомнительных обстоятельствах, с использованием чрезмерной силы, и без соблюдения элементарных норм, применяющихся при такого рода действиях. Относительно утверждений о «домашнем аресте» Тер-Петросяна, суд заявил, что не в состоянии однозначно определить, был ли армянский политик лишен свободы или права на перемещение.
В частности, суд отметил, что принял во внимание заявления о «домашнем аресте», сделанные со стороны генсека Совета Европы, ПАСЕ и организации «Human Rights Watch».
Как отмечалось в исковом заявлении Тер-Петросяна, в феврале 2008 года он баллотировался на президентских выборах в качестве основного кандидата от оппозиции. С 20 февраля начались акции протеста по поводу предполагаемых нарушений на выборах, которые были организованы Тер-Петросяном, в частности, на площади Свободы в центре Еревана. Митинги привлекали порой десятки тысяч человек.
Истец утверждает, что утром 1 марта 2008 года полиция прибыла на площадь Свободы, окружила демонстрантов и без какого-либо предварительного предупреждения начала нападать на них и жестоко избивать. Демонстрантов быстро вытеснили с площади, Тер-Петросяну также было приказано уйти, но он отказался. Затем его заставили сесть в машину и отвезли к нему домой, откуда ему не разрешили более выходить. Дороги к его дому были заблокированы полицией, и все транспортные средства досматривались. Никто не мог входить или выходить из его дома без разрешения спецназа.
Митинги продолжались по всему городу до поздней ночи, включая столкновения между демонстрантами и сотрудниками правоохранительных органов, в результате которых 10 человек погибли, многие получили ранения, а президент Армении объявил чрезвычайное положение.
Правительство оспорило эти обвинения. В частности, оно утверждало, что демонстранты сами напали на полицейские силы и что Тер-Петросян добровольно сел в полицейскую машину. Затем он был доставлен к себе домой и не выразил никакого желания идти в какое-либо другое место. Сотрудники полиции были размещены рядом с его домом в рамках мер безопасности для всех людей, находящихся под защитой государства. Полицейские не запрещали никому входить в дом и не помешали бы Тер-Петросяну уйти. Лишь однажды он выразил желание покинуть дом, но никуда не пошел, когда ему сказали, что сотрудники службы безопасности не будут его сопровождать.
4 марта 2008 года законный представитель Тер-Петросяна подал запрос в Конституционный Суд Армении, утверждая, что истец фактически находился под домашним арестом. Истец утверждает, что ему было разрешено присутствовать на слушании в суде 5 марта 2008 года в течение одного часа, но в других отношениях его домашний арест продолжался без перерыва до 20 марта 2008 года. Правительство отклоняет доводы истца. В частности, оно утверждает, что после слушания он попросил отвезти его домой и не хотел покидать свой дом, пока чрезвычайное положение не было отменено 20 марта 2008 года.
В марте 2008 года Конституционный Суд отклонил жалобу Тер-Петросяна на результаты президентских выборов.
Ссылаясь на статью 5 § 1 (право на свободу и безопасность), статью 2 Протокола № 4 (свобода передвижения), Статью 11 (свобода собраний и объединений), статью 13 (право на эффективные средства правовой защиты), Тер-Петросян жалуется на то, что он был принудительно удален с площади Свободы во время мирной акции, а затем помещен под домашний арест 1 марта 2008 года, и что он не имел в своем распоряжении эффективных средств правовой защиты в отношении этой жалобы. Ссылаясь на Статью 14 (запрещение дискриминации), он жалуется на то, что подвергался дискриминации по признаку своих политических взглядов.
Исковое заявление было подано в ЕСПЧ 30 августа 2008 года.