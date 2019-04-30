Помощник президента предложил новую стратегическую программу

Натик Амиров отметил, что из-за мирового экономического кризиса, произошедшего в 2014-2015 гг, запланированные президентом сроки мер по устойчивому развитию ненефтяного сектора и снижения до минимума зависимости экономики от нефтяного сектора пришлось сдвинуть вперед на 10 лет.

«С учетом долгосрочных целей, на период после 2020 года должны быть подготовлены и утверждены программы стратегического развития Азербайджанской Республики. Если президент посчитает целесообразным, с учетом глобальных, региональных и локальных трендов, вызовов, рисков и угроз, долгосрочные взгляды могут быть заново уточнены и предложены в рамках новой стратегической программы... А выход Азербайджана из экономического кризиса в мире в 2014-2015 годах, вызванного четырехкратным падением цен на нефть и обеспечение нового экономического роста стало возможным благодаря прочной экономической основе, созданной президентом Ильхамом Алиевым. Об этом, как сообщает haqqin.az со ссылкой на официальный сайт президента, в своем выступлении на заседании Кабинета министров, посвященном итогам социально-экономического развития в первом квартале 2019 года и предстоящим задачам, заявил помощник президента Азербайджана по вопросам экономической политики и промышленности Натик Амиров.

«Начатые согласно вашему поручению проекты, предусмотренные новые программы, государственные программы по обеспечению промышленности в ненефтяном секторе, сельского хозяйства и других сферах были объединены в едином документе – Стратегических дорожных картах по основным секторам национальной экономики, который был утвержден вашим указом в декабре 2016 года», - сказал Натик Амиров.

По его словам, выполнение этих дорожных карт охватывало четыре года (2017-2020) и за прошедшие два года подразумевалось исполнить минимум 50% всех предусмотренных работ.

«Согласно результатам проведенных мониторингов, общее исполнение дорожных карт составило 52%, что говорит о том, что работы идут с опережением графика. В целом, все структуры добились исполнения 50 процентов предусмотренных работ, однако Комиссия по бизнес-среде и международному рейтингу, Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию, Министерство налогов, Госагентство по услугам гражданам и социальным инновациям, можно сказать, в полной мере выполнили мероприятия, предусмотренные для них в Стратегических дорожных картах», - сказал Натик Амиров.

По его словам, исполнение мероприятий, предусмотренных в Стратегических дорожных картах позволили достигнуть макроэкономической стабильности, снижения инфляции и наращивания стратегических валютных резервов. Были приняты долговая стратегия, рамки среднесрочных расходов, обеспечено усиление фискальной устойчивости, проведены существенные реформы в банковском секторе.

«Согласно распоряжению президента были предприняты очень серьезные шаги по еще большему улучшению и созданию благоприятной бизнес-среды для предпринимателей. Существенные реформы были предприняты в области защиты интересов инвесторов, электронных судов, начала бизнеса, разрешений на строительство, доступа к электрическим сетям, доступа к источникам финансирования и регистрации собственности, а также банкротства. С расширением сферы деятельности системы «зеленого коридора» на таможне, комплексной налоговой реформы, индустриальных парков, промышленных кварталов, агропарков и технопарков предпринимателям были предоставлены значительные налоговые, таможенные и другие льготы. Впервые в этом году был разработан и введен в эксплуатацию единый интернет-портал государственных закупок», - сказал помощник президента.

Натик Амиров отметил, что за данный период были начаты и претворены в жизнь мегапроекты – Южный газовый коридор, Баку-Тбилиси-Карс, Астара (Азербайджан) – Астара (Иран), SOCAR Polymer, SOCAR Karbamid. Все эти проекты были завершены именно в этот период и с началом своей деятельности стали вносить вклад в экономику Азербайджана.

По словам Натика Амирова, также был применен пилотный вариант системы обязательного медицинского страхования, по успешным результатам которого глава государства подписал законы, согласно которым эта система будет применена на всей территории страны начиная с 2020 года. Натик Амиров также отметил создание Фонда страхования от безработицы, принятие стратегии занятости, расширение охвата предоставления адресной социальной помощи и начало работы программы самозанятости.

«Начиная с этого года была выплачена компенсация семьям шехидов, значительно были увеличены минимальная заработная плата, минимальная пенсия и студенческие стипендии, были увеличены на 100% все виды пособий, в том числе и для беженцев и вынужденных переселенцев», - сказал помощник президента.

Натик Амиров отметил, что все это не могло не отразиться на экономических показателях. Так, по его словам, годовая инфляция с 12,4% в 2016 году спустилась до 2,3% в 2018 году, стратегические валютные запасы с 37,9 миллиарда долларов в 2016 году увеличились до 46,7 миллиарда долларов в 2019 году. Расходы бюджета с 17 миллиардов 800 миллионов манатов в 2016 году увеличились до 25 миллиардов 200 миллионов манатов в 2019 году. Впервые достигнут значительный прогресс в экспорте товаров и услуг ненефтяного сектора. Помощник президента отметил, что согласно отчету Всемирного банка Doing Business, Азербайджан поднялся с 63-го места в 2016 году до 25-го места в 2019 году.

«До полного исполнения Стратегических дорожных карт в 2020 году остается всего 20 месяцев. И за эти месяцы государственные и правительственные органы должны выполнить поставленные перед ними главой государства требования и задачи. Одним из самых важных вопросов является принятие Кодекса конкурентоспособности в этот период», - сказал Натик Амиров.

По его словам, согласно поручению главы государства, процесс принятия Кодекса конкурентоспособности должен быть завершен за эти два года.

«Также необходимо обеспечить переход в рамки среднесрочных расходов, утвердить стандарты корпоративного управления, увеличить привлечение зарубежных инвестиций. Финансовая глубина должна достигнуть 60%, предусматривается развитие аграрного страхования, полное внедрение электронной сельскохозяйственной информационной системы по всей стране.

Традиционные производственные площади в сфере нефтяного машиностроения должны быть восстановлены, и должны быть приняты меры для привлечения прямых иностранных инвестиций.

Для того, чтобы доля малого и среднего предпринимательства достигли 15% в ВВП, а в ненефтяном экспорте – 10% необходимо провести важные реформы. Должна быть обеспечена полная функциональность портала лицензий и выдачи разрешений.

Также необходимо увеличить число соглашений об «открытом небе», и принять меры для привлечения новых зарубежных низкобюджетных авиакомпаний. Должны быть продолжены реформы в сфере образования, особенно в сфере профессионального образования», - подчеркнул Натик Амиров.

Помощник президента отметил, что соответствующие органы предпринимают меры для модернизации системы электроснабжения и повышения эффективности коммунального сектора.