Оппозиция пригрозила Зурабишвили импичментом

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, назвавшая нецелесообразным строительство американской военной базы в стране, может столкнуться с импичментом. С такими словами выступила депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Тинатин Бокучава, передает ТАСС.

"Я день ото дня убеждаюсь в том, что Саломе Зурабишвили обязательно завершит свою деятельность импичментом. Однако сейчас важно, чтобы до импичмента она подобными заявлениями не наносила неисправимый урон стране", - сказала Бокучава журналистам.

По словам же генсека правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэра Тбилиси Кахи Каладзе, отношения Грузии и США являются дружественными и строительство базы на данном этапе не рассматривается.

Напомним, накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью грузинской редакции радиостанции "Голос Америки" заявила, что строительство американской военной базы в Грузии нецелесообразно и может быть воспринято как провокация.