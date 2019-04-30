Массовые беспорядки в Париже

Группа одетых в черное людей, представителей так называемого движения black block, стала агрессивно провоцировать полицейских на бульваре Монпарнас. В стражей порядка летели стеклянные бутылки и пивные банки, раздалось несколько громких хлопков. Затем полиция перешла в наступление, применив дымовые шашки и дубинки и распылив слезоточивый газ. Также спецназ задержал по меньшей мере двух человек из числа хулиганов - с места событий их грубо волокли за ноги.

В настоящее время обстановка по-прежнему остается напряженной. Полицейские силой отгоняют от себя и журналистов, грубо отпихивая тех, кто снимает происходящее на телефоны и камеры.