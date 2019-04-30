Путин упростил получение российского гражданства для украинцев
Президент России Владимир Путин ввел упрощенный порядок получения российского гражданства для некоторых категорий граждан Украины. Соответствующий указ, подписанный главой государства, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ, передает ТАСС.
Согласно документу, право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке предоставлено украинским гражданам и лицам без гражданства, которые имеют разрешение на постоянное проживание в РФ, вид на жительство, удостоверение беженца, свидетельство о предоставлении временного убежища или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.
Аналогичное право получили граждане Украины, не имеющие гражданства или подданства другого государства, которые родились и постоянно жили в Крыму и Севастополе, но выехали оттуда до 18 марта 2014 года, когда указанные территории вошли в состав России.
Напомним, что 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий жителям «Донецкой и Луганской народных республик» получить российское гражданство в упрощенном порядке.