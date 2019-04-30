Турецкая армия укрепится украинскими ракетами
Входящее в состав госконцерна «Укроборонпром» предприятие «Спецтехноэкспорт» в ближайшие недели начнет поставки в Турцию 120-миллиметровых ствольных управляемых ракет «Конус» производства киевского конструкторского бюро «Луч». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу предприятия.
Соответствующий контракт подписали с турецкой госкорпорацией Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu в рамках проходящей в Стамбуле Международной оборонной выставки IDEF 2019.
В компании уточнили, что первый этап реализации контракта предполагает поставки управляемых ракет «Конус» и устройств наведения для их интеграции в турецкие основные боевые танки. Впоследствии, в результате частичного трансфера технологий, украинские управляемые ракеты будут производиться на мощностях MKEK.
Парафирование договора позволило согласовать вопрос стоимости и сроков поставок, а также другие условия реализации договоренностей.