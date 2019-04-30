В Москве известный фотограф задержан по подозрению в изнасиловании
В Москве полиция задержала известного фотографа Игоря Василиадиса по подозрению в изнасиловании модели, передает РЕН ТВ.
Молодая девушка обратилась в правоохранительные органы и сообщила, что фотограф пригласил ее на ужин в ресторан, после чего предложил проехать к нему домой, пообещав сделать профессиональные снимки.
Как рассказала модель, дома Василиадис изнасиловал ее.
Сотрудники полиции допрашивают подозреваемого.
Василиадис родился в Афинах, снимал для таких журналов, как Vogue, Elle, Marie Clair и L'Officiel.