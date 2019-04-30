Презентован проект Дома малого и среднего бизнеса

На мероприятии, организованном при поддержке Агентства развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики и прошедшем с участием представителей государственных структур, оказывающих различные услуги предпринимателям, частного сектора, неправительственных организаций и средств массовой информации, была дана информация о концепции Дома МСБ, о работе, проделанной по направлению создания данного механизма поддержки, а также об услугах, которые будут оказываться здесь предпринимателям.

Председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Орхан Мамедов, выступивший на мероприятии, проинформировал о развитии малого и среднего бизнеса в нашей стране, реформах и изменениях в законодательстве, осуществленных в данной сфере, деятельности Агентства и механизмах поддержки, предоставляемых предпринимателям:

«С созданием Дома МСБ охват услуг, оказываемых бизнесу, заметно увеличится. Выдача всех разрешений предпринимателям в Домах МСБ будет организована на едином пространстве, опираясь на принципы прозрачности и оперативности. С другой стороны, предприниматели будут также пользоваться многочисленными мерами поддержки в данных домах. На следующем этапе данные услуги будут осуществляться посредством «электронного Дома МСБ». Мы уверены, что дома МСБ будут представлены миру как новый, инновационный бренд нашей страны».

Далее был показан видеоролик о Доме МСБ. Сегодня же состоялось собрание Координационной группы, действующей на постоянной основе при Агентстве развития малого и среднего бизнеса Азербайджанской Республики. Для информации отмечаем, что Координационная группа была создана согласно постановлению Кабинета министров от 21 сентября 2018 г. с целью обеспечения эффективной координации и оперативности между государственными структурами и субъектами предпринимательства в домах МСБ. Координационная Группа представлена 30-ю представителями государственных структур, оказывающих различные услуги предпринимателям. На заседании были обсуждены задачи, стоящие в области создания первого Дома МСБ, были выдвинуты предложения.