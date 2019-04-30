Иран обвинил Эр-Рияд в биотерроризме

«Нашествие саранчи на регионы нашей страны может быть целенаправленным ударом, спланированным другими странами, и актом биотерроризма», – сказал, в частности, Акбари.

По словам Акбари, появившаяся за последние месяцы в расположенных вдоль побережья Персидского залива провинциях Ирана саранча происходит из Саудовской Аравии, где не проводилась борьба с ней.

«Существует вероятность биотерроризма, учитывая враждебные намерения, которые некоторые соседние страны имеют по отношению к иранской нации», – пояснил Акбари, добавив: «Эти страны прилагают все усилия, чтобы нанести экономический, политический и социальный ущерб иранской нации».

Саранча может пролететь около 200 километров, расстояние же между Ираном и Саудовской Аравией намного больше, поэтому, по мнению иранского парламентария, эти насекомые, возможно, были доставлены судами в иранские порты на побережье Персидского залива.