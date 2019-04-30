Иран обвинил Эр-Рияд в биотерроризме
Южные области Ирана подверглись нападению саранчи. Насекомые атаковали десятки тысяч гектаров земли.
Создавшаяся ситуация была обсуждена в иранском парламенте. Депутат парламента Али Акбари, представляющий центральную провинцию Шираз, назвал нашествие саранчи актом биотерроризма, сообщает агентство Mehr.
«Нашествие саранчи на регионы нашей страны может быть целенаправленным ударом, спланированным другими странами, и актом биотерроризма», – сказал, в частности, Акбари.
По словам Акбари, появившаяся за последние месяцы в расположенных вдоль побережья Персидского залива провинциях Ирана саранча происходит из Саудовской Аравии, где не проводилась борьба с ней.
«Существует вероятность биотерроризма, учитывая враждебные намерения, которые некоторые соседние страны имеют по отношению к иранской нации», – пояснил Акбари, добавив: «Эти страны прилагают все усилия, чтобы нанести экономический, политический и социальный ущерб иранской нации».
Саранча может пролететь около 200 километров, расстояние же между Ираном и Саудовской Аравией намного больше, поэтому, по мнению иранского парламентария, эти насекомые, возможно, были доставлены судами в иранские порты на побережье Персидского залива.